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Панкрат Дмитриевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Панкрат Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
2150
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Дмитрия Егоровича [2]
Возраст по прошлой РС
1 неделя
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1858
Год смерти
1854
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 549
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Егор Дмитриевич: 61 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Егорович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Дмитриевич: 3 / 10 | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
04 | Панкрат Дмитриевич: 1 неделя / - | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
05 | Трофим Дмитриевич: - / 7 мес. | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
06 | Василий Егорович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Василий Васильевич: новорожден / 10 мес. | крестьянин - сын Василия Егоровича [6]
08 | Татьяна Ивановна: - / 68 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Софья Федоровна: - / 38 | крестьянка - жена Дмитрия Егоровича [2]
10 | Прасковья Дмитриевна: - / 16 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
11 | Аксинья Дмитриевна: - / 4 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
12 | Дарья Дмитриевна: - / 3 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
13 | Степанида Максимовна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Егоровича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1858 ст.
Дата смерти
Вычислено 1854 ст.

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