Кожина Александра Фадеевна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Кожина Александра Фадеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2143
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 548
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31
01 | Кожин Фадей Андреевич: 45 / 52 | крестьянин - глава семьи
02 | Кожина Аксинья Ивановна: - / 52 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Кожина Арина Фадеевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
04 | Кожина Александра Фадеевна: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Кожин Гаврила Фадеевич: 20 / 27 | крестьянин - дочь главы семьи [1]
06 | Кожина Матрена Игнатьевна: - / 24 | крестьянка - жена Гаврилы Фадеевича [5]
07 | Кожина Елена Гавриловна: - / 2 | крестьянка - дочь Гаврилы Фадеевича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1847 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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