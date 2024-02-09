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Кожина Арина Фадеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Кожина Арина Фадеевна
Пол
жен
Номер записи
2142
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 548
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Кожин Фадей Андреевич: 45 / 52 | крестьянин - глава семьи
02 | Кожина Аксинья Ивановна: - / 52 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Кожина Арина Фадеевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
04 | Кожина Александра Фадеевна: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Кожин Гаврила Фадеевич: 20 / 27 | крестьянин - дочь главы семьи [1]
06 | Кожина Матрена Игнатьевна: - / 24 | крестьянка - жена Гаврилы Фадеевича [5]
07 | Кожина Елена Гавриловна: - / 2 | крестьянка - дочь Гаврилы Фадеевича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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