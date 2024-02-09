Сапрыкин Семен Степанович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Сапрыкин Семен Степанович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2134
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 32
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- родной брат главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 548
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 30
01 | Сапрыкин Марк Степанович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Сапрыкин Яков Маркович: 5 / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сапрыкин Семен Степанович: 18 / 25 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
04 | Сапрыкин Трофим Семенович: новорожден / 3 | крестьянин - сын Семена Степановича [3]
05 | Сапрыкин Иван Семенович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Семена Степановича [3]
06 | Сапрыкина Прасковья Евграфовна: - / 40 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Сапрыкина Настасья Марковна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Сапрыкина Марья Фроловна: - / 23 | крестьянка - жена Семена Степановича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
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