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Сапрыкин Марк Степанович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Сапрыкин Марк Степанович
Пол
муж
Номер записи
2132
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 548
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Сапрыкин Марк Степанович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Сапрыкин Яков Маркович: 5 / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сапрыкин Семен Степанович: 18 / 25 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
04 | Сапрыкин Трофим Семенович: новорожден / 3 | крестьянин - сын Семена Степановича [3]
05 | Сапрыкин Иван Семенович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Семена Степановича [3]
06 | Сапрыкина Прасковья Евграфовна: - / 40 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Сапрыкина Настасья Марковна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Сапрыкина Марья Фроловна: - / 23 | крестьянка - жена Семена Степановича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.

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