Вяргизова Елена Герасимовна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Вяргизова Елена Герасимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2124
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 31
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 32
- Родственная связь
- дочь Герасима Семеновича [23]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 547
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29
01 | Вяргизов Николай Васильевич: - / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Вяргизов Иван Николаевич: - / 33 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Вяргизов Епифан Иванович: - / 8 | крестьянин - сын Ивана Николаевича [2]
04 | Вяргизов Анисим Иванович: - / 4 | крестьянин - сын Ивана Николаевича [2]
05 | Вяргизов Никифор Николаевич: - / 14 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Вяргизов Фрол Васильевич: - / 48 | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Вяргизова Маланья Севастьяновна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 33 | крестьянка - жена Ивана Николаевича [2]
09 | Вяргизова Анна Ивановна: - / 12 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
10 | Вяргизова Авдотья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
11 | Вяргизова Федосья Ивановна: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
12 | Вяргизова Екатерина Никифоровна: - / 48 | крестьянка - жена Фрола Васильевича [6]
13 | Вяргизова Афросинья Фроловна: - / 16 | крестьянка - дочь Фрола Васильевича [6]
14 | Вяргизова Татьяна Фроловна: - / 10 | крестьянка - дочь Фрола Васильевича [6]
15 | Вяргизов Наум Фролович: 13 / 20 | крестьянин - сын Фрола Васильевича [6]
16 | Вяргизов Павел Фролович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Фрола Васильевича [6]
17 | Вяргизов Дементий Семенович: - / 42 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
18 | Вяргизов Федосей Дементьевич: - / 22 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
19 | Вяргизов Василий Федосеевич: новорожден / 10 мес | крестьянин - сын Федосея Дементьевича [18]
20 | Вяргизов Василий Дементьевич: 8 / 15 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
21 | Вяргизов Яков Дементьевич: 6 / 13 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
22 | Вяргизов Иван Дементьевич: новорожден / 3 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
23 | Вяргизов Герасим Семенович: 27 / 34 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
24 | Вяргизов Абрам Герасимович: 6 / 13 | крестьянин - сын Герасима Семеновича [23]
25 | Вяргизов Яков Герасимович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Герасима Семеновича [23]
26 | Вяргизов Семен Семенович: 25 / 32 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
27 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 21 | крестьянка - жена Наума Фроловича [15]
28 | Вяргизова Настасья Наумовна: - / 2 мес. | крестьянка - дочь Наума Фроловича [15]
29 | Вяргизова Аксинья Петровна: - / 32 | крестьянка - жена Дементия Семеновича [17]
30 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 22 | крестьянка - жена Федосея Дементьевича [18]
31 | Вяргизова Василиса Прокофьевна: - / 34 | крестьянка - жена Герасима Семеновича [23]
32 | Вяргизова Елена Герасимовна: - / 4 | крестьянка - дочь Герасима Семеновича [23]
33 | Вяргизова Авдотья Гавриловна: - / 34 | крестьянка - жена Семена Семеновича [26]
34 | Вяргизов Сидор Семенович: 6 / 13 | крестьянка - сын Семена Семеновича [26]
35 | Вяргизов Гаврила Семенович: новорожден / 3 | крестьянка - сын Семена Семеновича [26]
36 | Вяргизов Семен Семенович: 22 / 29 | крестьянка - племянник главы семьи [1]
37 | Вяргизов Иван Семенович: новорожден / 1 | крестьянка - сын Семена Семеновича [36]
38 | Вяргизова Прасковья Семеновна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [36]
39 | Вяргизова Василиса Дементьевна: - / 23 | крестьянка - жена Семена Семеновича [36]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1854 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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