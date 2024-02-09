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Вяргизова Авдотья Егоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Вяргизова Авдотья Егоровна
Пол
жен
Номер записи
2122
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
30
Родственная связь
жена Федосея Дементьевича [18]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 547
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Вяргизов Николай Васильевич: - / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Вяргизов Иван Николаевич: - / 33 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Вяргизов Епифан Иванович: - / 8 | крестьянин - сын Ивана Николаевича [2]
04 | Вяргизов Анисим Иванович: - / 4 | крестьянин - сын Ивана Николаевича [2]
05 | Вяргизов Никифор Николаевич: - / 14 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Вяргизов Фрол Васильевич: - / 48 | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Вяргизова Маланья Севастьяновна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 33 | крестьянка - жена Ивана Николаевича [2]
09 | Вяргизова Анна Ивановна: - / 12 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
10 | Вяргизова Авдотья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
11 | Вяргизова Федосья Ивановна: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [2]
12 | Вяргизова Екатерина Никифоровна: - / 48 | крестьянка - жена Фрола Васильевича [6]
13 | Вяргизова Афросинья Фроловна: - / 16 | крестьянка - дочь Фрола Васильевича [6]
14 | Вяргизова Татьяна Фроловна: - / 10 | крестьянка - дочь Фрола Васильевича [6]
15 | Вяргизов Наум Фролович: 13 / 20 | крестьянин - сын Фрола Васильевича [6]
16 | Вяргизов Павел Фролович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Фрола Васильевича [6]
17 | Вяргизов Дементий Семенович: - / 42 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
18 | Вяргизов Федосей Дементьевич: - / 22 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
19 | Вяргизов Василий Федосеевич: новорожден / 10 мес | крестьянин - сын Федосея Дементьевича [18]
20 | Вяргизов Василий Дементьевич: 8 / 15 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
21 | Вяргизов Яков Дементьевич: 6 / 13 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
22 | Вяргизов Иван Дементьевич: новорожден / 3 | крестьянин - сын Дементия Семеновича [17]
23 | Вяргизов Герасим Семенович: 27 / 34 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
24 | Вяргизов Абрам Герасимович: 6 / 13 | крестьянин - сын Герасима Семеновича [23]
25 | Вяргизов Яков Герасимович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Герасима Семеновича [23]
26 | Вяргизов Семен Семенович: 25 / 32 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
27 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 21 | крестьянка - жена Наума Фроловича [15]
28 | Вяргизова Настасья Наумовна: - / 2 мес. | крестьянка - дочь Наума Фроловича [15]
29 | Вяргизова Аксинья Петровна: - / 32 | крестьянка - жена Дементия Семеновича [17]
30 | Вяргизова Авдотья Егоровна: - / 22 | крестьянка - жена Федосея Дементьевича [18]
31 | Вяргизова Василиса Прокофьевна: - / 34 | крестьянка - жена Герасима Семеновича [23]
32 | Вяргизова Елена Герасимовна: - / 4 | крестьянка - дочь Герасима Семеновича [23]
33 | Вяргизова Авдотья Гавриловна: - / 34 | крестьянка - жена Семена Семеновича [26]
34 | Вяргизов Сидор Семенович: 6 / 13 | крестьянка - сын Семена Семеновича [26]
35 | Вяргизов Гаврила Семенович: новорожден / 3 | крестьянка - сын Семена Семеновича [26]
36 | Вяргизов Семен Семенович: 22 / 29 | крестьянка - племянник главы семьи [1]
37 | Вяргизов Иван Семенович: новорожден / 1 | крестьянка - сын Семена Семеновича [36]
38 | Вяргизова Прасковья Семеновна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [36]
39 | Вяргизова Василиса Дементьевна: - / 23 | крестьянка - жена Семена Семеновича [36]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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