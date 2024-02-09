Василий Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Василий Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2082
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 30
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Григория Леонтьевича [4]
- Возраст по прошлой РС
- 0,5
- Возраст по текущей РС
- 8
- Причина выбытия
- исключен № 340/65
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 545
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Филип Васильевич: 25 / 32 | крестьянин - глава семьи
02 | Архип Филипович: 4 мес. / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Филипович: новорожден / 0,02 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Григорий Леонтьевич: 25 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
05 | Василий Григорьевич: 0,5 / 8 | крестьянин - сын Григория Леонтьевича [4]
06 | Роман Леонтьевич: 24 / 31 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Ларион Романович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Романа Леонтьевича [6]
08 | Афросинья Матвеевна: - / 32 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Февронья Филипповна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Прасковья Максимовна: - / 32 | крестьянка - жена Григория Леонтьевича [4]
11 | Христинья Григорьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Григория Леонтьевича [4]
12 | Февронья Кузьминична: - / 32 | крестьянка - жена Романа Леонтьевича [6]
13 | Михаил Леонтьевич: 18 / 25 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
14 | Семен Михайлович: новорожден / 4 мес. | крестьянин - сын Михаила Леонтьевича [13]
15 | Агафья Андреевна: - / 22 | крестьянка - жена Михаила Леонтьевича [13]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1850 ст.
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