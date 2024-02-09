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Петр Филипович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Петр Филипович
Пол
муж
Номер записи
2080
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
0,02
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 545
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Филип Васильевич: 25 / 32 | крестьянин - глава семьи
02 | Архип Филипович: 4 мес. / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Филипович: новорожден / 0,02 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Григорий Леонтьевич: 25 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
05 | Василий Григорьевич: 0,5 / 8 | крестьянин - сын Григория Леонтьевича [4]
06 | Роман Леонтьевич: 24 / 31 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Ларион Романович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Романа Леонтьевича [6]
08 | Афросинья Матвеевна: - / 32 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Февронья Филипповна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Прасковья Максимовна: - / 32 | крестьянка - жена Григория Леонтьевича [4]
11 | Христинья Григорьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Григория Леонтьевича [4]
12 | Февронья Кузьминична: - / 32 | крестьянка - жена Романа Леонтьевича [6]
13 | Михаил Леонтьевич: 18 / 25 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
14 | Семен Михайлович: новорожден / 4 мес. | крестьянин - сын Михаила Леонтьевича [13]
15 | Агафья Андреевна: - / 22 | крестьянка - жена Михаила Леонтьевича [13]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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