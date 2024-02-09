Федосей Кузьмич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Федосей Кузьмич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2068
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 544
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 27
01 | Козьма Ефимович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Федосей Кузьмич: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Анна Осиповна: - / 47 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Марья Кузьминична: - / 21 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Афросинья Кузьминична: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Марья Кузьминична: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Давыд Ефимович: 31 / 38 | крестьянин - брат главы семьи [1]
08 | Нефед Давыдович: 1 / 9 | крестьянин - сын Давыда Ефимовича [7]
09 | Прасковья Давыдовна: - / 17 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
10 | Настасья Давыдовна: - / 15 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
11 | Прасковья Давыдовна: - / 13 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1835 ст.
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