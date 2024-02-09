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Козьма Ефимович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Козьма Ефимович
Пол
муж
Номер записи
2067
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 544
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Козьма Ефимович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Федосей Кузьмич: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Анна Осиповна: - / 47 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Марья Кузьминична: - / 21 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Афросинья Кузьминична: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Марья Кузьминична: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Давыд Ефимович: 31 / 38 | крестьянин - брат главы семьи [1]
08 | Нефед Давыдович: 1 / 9 | крестьянин - сын Давыда Ефимовича [7]
09 | Прасковья Давыдовна: - / 17 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
10 | Настасья Давыдовна: - / 15 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
11 | Прасковья Давыдовна: - / 13 | крестьянка - дочь Давыда Ефимовича [7]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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