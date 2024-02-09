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Авдотья Елисеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Авдотья Елисеевна
Пол
жен
Номер записи
2062
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
30
Родственная связь
дочь Елисея Севастьяновича [22]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 544
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Севастьян Семенович: 62 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Григорий Севастьянович: 42 / 49 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Алексей Григорьевич: 18 / 25 | крестьянин - сын Григория Севастьяновича [2]
04 | Иван Алексеевич: новорожден / 4 | крестьянин - сын Алексея Григорьевича [3]
05 | Иван Алексеевич: новорожден / 0,02 | крестьянин - сын Алексея Григорьевича [3]
06 | Ефрем Севастьянович: 33 / 40 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Настасья Григорьевна: - / 49 | крестьянка - жена Григория Севастьяновича [2]
08 | Дарья Григорьевна: - / 15 | крестьянка - дочь Григория Севастьяновича [2]
09 | Авдотья Григорьевна: - / 4 | крестьянка - дочь Григория Севастьяновича [2]
10 | Настасья Карповна: - / 31 | крестьянка - жена Алексея Григорьевича [3]
11 | Марья Алексеевна: - / 7 | крестьянка - дочь Алексея Григорьевича [3]
12 | Анна Алексеевна: - / 3 | крестьянка - дочь Алексея Григорьевича [3]
13 | Прасковья Лукьяновна: - / 40 | крестьянка - жена Ефрема Севастьяновича [6]
14 | Прасковья Ефремовна: - / 12 | крестьянка - дочь Ефрема Севастьяновича [6]
15 | Домна Ефремовна: - / 10 | крестьянка - дочь Ефрема Севастьяновича [6]
16 | Анна Ефремовна: - / 5 | крестьянка - дочь Ефрема Севастьяновича [6]
17 | Прасковья Ефремовна: - / 3 | крестьянка - дочь Ефрема Севастьяновича [6]
18 | Иван Ефремович: 14 / 21 | крестьянин - сын Ефрема Севастьяновича [6]
19 | Григорий Ефремович: 12 / 19 | крестьянин - сын Ефрема Севастьяновича [6]
20 | Архип Ефремович: 10 / 17 | крестьянин - сын Ефрема Севастьяновича [6]
21 | Иван Ефремович: 1 / 9 | крестьянин - сын Ефрема Севастьяновича [6]
22 | Елисей Севастьянович: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
23 | Василий Федорович: 21 / 28 | крестьянин - приемный внук [1]
24 | Константин Васильевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Василия Федоровича [23]
25 | Дементий Васильевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Василия Федоровича [23]
26 | Аграфена Константиновна: - / 21 | крестьянка - жена Ивана Ефремовича [21]
27 | Марфа Ивановна: - / 4 мес. | крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [21]
28 | Мавра Афанасьевна: - / 38 | крестьянка - жена Елисея Севастьяновича [22]
29 | Елена Елисеевна: - / 12 | крестьянка - дочь Елисея Севастьяновича [22]
30 | Авдотья Елисеевна: - / 6 | крестьянка - дочь Елисея Севастьяновича [22]
31 | Варвара Елисеевна: - / 4 | крестьянка - дочь Елисея Севастьяновича [22]
32 | Аграфена Елисеевна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Елисея Севастьяновича [22]
33 | Фекла Егоровна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Федоровича [23]
34 | Анна Васильевна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Василия Федоровича [23]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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