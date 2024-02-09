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Анна Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Анна Ивановна
Пол
жен
Номер записи
2024
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
16
Родственная связь
жена Антона Ивановича [8]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 542
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Егор Иванович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Егорович: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Ивана Егоровича [2]
04 | Прокофий Иванович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Ивана Егоровича [2]
05 | Карп Егорович: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Терентий Егорович: 4 мес. / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Владимир Егорович: - / 3 | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Антон Иванович: 29 / 36 | крестьянин - брат главы семьи [1]
09 | Конон Антонович: 3 / 10 | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
10 | Фокей Антонович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
11 | Тимофей Антонович: - / 8 мес. | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
12 | Михаил Иванович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
13 | Агафья Логиновна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
14 | Марья Егоровна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
15 | Анна Николаевна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Егоровича [2]
16 | Анна Ивановна: - / 36 | крестьянка - жена Антона Ивановича [8]
17 | Агафья Антоновна: - / 12 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
18 | Агафья Антоновна: - / 7 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
19 | Христинья Антоновна: - / 2 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
20 | Михаил Иванович: - / 39 | крестьянка - жена Михаила Ивановича [12]
21 | Егор Михайлович: 7 / 14 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
22 | Емельян Михайлович: 5 / 12 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
23 | Василий Михайлович: новорожден / 2 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
24 | Афимья Михайловна: - / 4 | крестьянка - дочь Михаила Ивановича [12]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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