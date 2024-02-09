Егор Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Егор Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2009
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 27
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 542
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 25
01 | Егор Иванович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Егорович: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Ивана Егоровича [2]
04 | Прокофий Иванович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Ивана Егоровича [2]
05 | Карп Егорович: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Терентий Егорович: 4 мес. / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Владимир Егорович: - / 3 | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Антон Иванович: 29 / 36 | крестьянин - брат главы семьи [1]
09 | Конон Антонович: 3 / 10 | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
10 | Фокей Антонович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
11 | Тимофей Антонович: - / 8 мес. | крестьянин - сын Антона Ивановича [8]
12 | Михаил Иванович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
13 | Агафья Логиновна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
14 | Марья Егоровна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
15 | Анна Николаевна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Егоровича [2]
16 | Анна Ивановна: - / 36 | крестьянка - жена Антона Ивановича [8]
17 | Агафья Антоновна: - / 12 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
18 | Агафья Антоновна: - / 7 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
19 | Христинья Антоновна: - / 2 | крестьянка - дочь Антона Ивановича [8]
20 | Михаил Иванович: - / 39 | крестьянка - жена Михаила Ивановича [12]
21 | Егор Михайлович: 7 / 14 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
22 | Емельян Михайлович: 5 / 12 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
23 | Василий Михайлович: новорожден / 2 | крестьянка - сын Михаила Ивановича [12]
24 | Афимья Михайловна: - / 4 | крестьянка - дочь Михаила Ивановича [12]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
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