Ульяна Михайловна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ульяна Михайловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2006
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 26
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь Михаила Степановича [5]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 541
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24
01 | Василий Константинович: 54 / 61 | крестьянин - глава семьи
02 | Григорий Васильевич: 30 / 37 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Емельян Васильевич: 3 / 10 | крестьянин - приемыш Григория Васильевича [2]
04 | Ефрем Григорьевич: новорожден / 1 мес. | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
05 | Михаил Степанович: 23 / 30 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Иван Андреанович: 22 / 29 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Петр Иванович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Ивана Андреановича [6]
08 | Иван Андреанович: 6 / 13 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
09 | Прасковья Алексеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Ирина Васильевна: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Акулина Петровна: - / 37 | крестьянка - жена Григория Васильевича [2]
12 | Варвара Григорьевна: - / 18 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
13 | Лукерья Григорьевна: - / 9 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
14 | Варвара Григорьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
15 | Марфа Логинова: - / 30 | крестьянка - жена Михаила Степановича [5]
16 | Матрена Михайловна: - / 14 | крестьянка - дочь Михаила Степановича [5]
17 | Ульяна Михайловна: - / 8 | крестьянка - дочь Михаила Степановича [5]
18 | Федосья Михайловна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Михаила Степановича [5]
19 | Аксинья Петровна: - / 22 | крестьянка - жена Ивана Андреановича [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1850 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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