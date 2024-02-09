Фекла Емельяновна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Фекла Емельяновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1984
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 25
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Емельяна Ивановича [2]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 540
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23
01 | Андрей Иванович: 46 / 53 | крестьянин - глава семьи
02 | Емельян Иванович: 42 / 49 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Григорий Емельянович: 14 / 21 | крестьянин - сын Емельяна Ивановича [2]
04 | Максим Емельянович: 1 нед. / 7 | крестьянин - сын Емельяна Ивановича [2]
06 | Аксинья Андреевна: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Степанида Емельяновна: - / 47 | крестьянка - жена Емельяна Ивановича [2]
07 | Фекла Емельяновна: - / 17 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
08 | Марья Емельяновна: - / 16 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
09 | Афросинья Емельяновна: - / 13 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
10 | Агафья Емельяновна: - / 8 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
11 | Прасковья Григорьевна: - / 21 | крестьянка - жена Григория Емельяновича [3]
12 | Екатерина Григорьевна: - / 1 нед | крестьянка - дочь Григория Емельяновича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1841 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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