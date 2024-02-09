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Степанида Емельяновна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Степанида Емельяновна
Пол
жен
Номер записи
1983
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Емельяна Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 540
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Андрей Иванович: 46 / 53 | крестьянин - глава семьи
02 | Емельян Иванович: 42 / 49 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Григорий Емельянович: 14 / 21 | крестьянин - сын Емельяна Ивановича [2]
04 | Максим Емельянович: 1 нед. / 7 | крестьянин - сын Емельяна Ивановича [2]
06 | Аксинья Андреевна: - / 11 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Степанида Емельяновна: - / 47 | крестьянка - жена Емельяна Ивановича [2]
07 | Фекла Емельяновна: - / 17 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
08 | Марья Емельяновна: - / 16 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
09 | Афросинья Емельяновна: - / 13 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
10 | Агафья Емельяновна: - / 8 | крестьянка - дочь Емельяна Ивановича [2]
11 | Прасковья Григорьевна: - / 21 | крестьянка - жена Григория Емельяновича [3]
12 | Екатерина Григорьевна: - / 1 нед | крестьянка - дочь Григория Емельяновича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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