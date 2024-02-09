Ирина Герасимовна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ирина Герасимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1976
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Егора Дмитриевича [8]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 540
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Василий Дмитриевич: 28 / 35 | крестьянин - глава семьи
02 | Прокофий Васильевич: 9 / 16 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
03 | Кузьма Васильевич: 5 / 12 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
04 | Тимофей Васильевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
05 | Марфа Федоровна: - / 52 | крестьянка - мать главы семьи [1]
06 | Афросинья Куприяновна: - / 37 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [1]
07 | Наталья Васильевна: - / 2 мес. | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [1]
08 | Егор Дмитриевич: 22 / 29 | крестьянин - брат главы семьи [1]
09 | Петр Егорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
10 | Владимир Егорович: - / 4 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
11 | Егор Егорович: - / 2 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
12 | Ирина Герасимовна: - / 28 | крестьянка - жена Егора Дмитриевича [8]
13 | Пелагея Пелагея: - / 8 | крестьянка - дочь Егора Дмитриевича [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1830 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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