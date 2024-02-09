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Ирина Герасимовна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Ирина Герасимовна
Пол
жен
Номер записи
1976
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Егора Дмитриевича [8]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 540
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Василий Дмитриевич: 28 / 35 | крестьянин - глава семьи
02 | Прокофий Васильевич: 9 / 16 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
03 | Кузьма Васильевич: 5 / 12 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
04 | Тимофей Васильевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
05 | Марфа Федоровна: - / 52 | крестьянка - мать главы семьи [1]
06 | Афросинья Куприяновна: - / 37 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [1]
07 | Наталья Васильевна: - / 2 мес. | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [1]
08 | Егор Дмитриевич: 22 / 29 | крестьянин - брат главы семьи [1]
09 | Петр Егорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
10 | Владимир Егорович: - / 4 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
11 | Егор Егорович: - / 2 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
12 | Ирина Герасимовна: - / 28 | крестьянка - жена Егора Дмитриевича [8]
13 | Пелагея Пелагея: - / 8 | крестьянка - дочь Егора Дмитриевича [8]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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