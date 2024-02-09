Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Дмитриевич

Василий Дмитриевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Василий Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
1965
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 539
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Василий Дмитриевич: 28 / 35 | крестьянин - глава семьи
02 | Прокофий Васильевич: 9 / 16 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
03 | Кузьма Васильевич: 5 / 12 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
04 | Тимофей Васильевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Василия Дмитриевича [1]
05 | Марфа Федоровна: - / 52 | крестьянка - мать главы семьи [1]
06 | Афросинья Куприяновна: - / 37 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [1]
07 | Наталья Васильевна: - / 2 мес. | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [1]
08 | Егор Дмитриевич: 22 / 29 | крестьянин - брат главы семьи [1]
09 | Петр Егорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
10 | Владимир Егорович: - / 4 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
11 | Егор Егорович: - / 2 | крестьянин - сын Егора Дмитриевича [8]
12 | Ирина Герасимовна: - / 28 | крестьянка - жена Егора Дмитриевича [8]
13 | Пелагея Пелагея: - / 8 | крестьянка - дочь Егора Дмитриевича [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close