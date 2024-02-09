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Сараева Аксинья Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Сараева Аксинья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
1956
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Мирона Максимовича [3]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 539
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Сараев Максим Иванович: 44 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сараева Марфа Ивановна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Сараев Мирон Максимович: 27 / 34 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Сараев Конон Миронович: 6 / 13 | крестьянин - сын Мирона Максимовича [3]
05 | Сараев Павел Миронович: 6 мес. / 8 | крестьянин - сын Мирона Максимовича [3]
06 | Сараев Тихон Максимович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Сараев Степан Тихонович: новорожд / 1 мес. | крестьянин - сын Тихона Максимовича [6]
08 | Сараев Артемий Максимович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Сараева Аксинья Ивановна: - / 38 | крестьянка - жена Мирона Максимовича [3]
10 | Сараева Аксинья Мироновна: - / 16 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
11 | Сараева Ненила Мироновна: - / 8 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
12 | Сараева Федосья Мироновна: - / 1 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
13 | Сараева Февронья Федоровна: - / 29 | крестьянка - жена Тихона Максимовича [6]
14 | Сараева Степанида Тихоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Тихона Максимовича [6]
15 | Сараева Марья Тихоновна: - / 4 | крестьянка - дочь Тихона Максимовича [6]
16 | Сараева Агафья Ивановна: - / 21 | крестьянка - жена Артемия Максимовича [8]
17 | Сараева Елена Артемьевна: - / 1 мес. | крестьянка - дочь Артемия Максимовича [8]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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