Сараев Артемий Максимович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Сараев Артемий Максимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1955
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 21
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 539
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Сараев Максим Иванович: 44 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сараева Марфа Ивановна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Сараев Мирон Максимович: 27 / 34 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Сараев Конон Миронович: 6 / 13 | крестьянин - сын Мирона Максимовича [3]
05 | Сараев Павел Миронович: 6 мес. / 8 | крестьянин - сын Мирона Максимовича [3]
06 | Сараев Тихон Максимович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Сараев Степан Тихонович: новорожд / 1 мес. | крестьянин - сын Тихона Максимовича [6]
08 | Сараев Артемий Максимович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Сараева Аксинья Ивановна: - / 38 | крестьянка - жена Мирона Максимовича [3]
10 | Сараева Аксинья Мироновна: - / 16 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
11 | Сараева Ненила Мироновна: - / 8 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
12 | Сараева Федосья Мироновна: - / 1 | крестьянка - дочь Мирона Максимовича [3]
13 | Сараева Февронья Федоровна: - / 29 | крестьянка - жена Тихона Максимовича [6]
14 | Сараева Степанида Тихоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Тихона Максимовича [6]
15 | Сараева Марья Тихоновна: - / 4 | крестьянка - дочь Тихона Максимовича [6]
16 | Сараева Агафья Ивановна: - / 21 | крестьянка - жена Артемия Максимовича [8]
17 | Сараева Елена Артемьевна: - / 1 мес. | крестьянка - дочь Артемия Максимовича [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1837 ст.
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