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Сараев Федор Михайлович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Сараев Федор Михайлович
Пол
муж
Номер записи
1945
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
новор
Дата рождения, указанная в РС
07.02.1855
Возраст по текущей РС
2
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 538
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Сараев Михаил Иванович: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Сараев Леонтий Михайлович: 34 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сараев Аверьян Леонтьевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Леонтия Михайловича [2]
04 | Сараева Варвара Михайловна: - / 59 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Сараева Агафья Михайловна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Сараев Никита Михайлович: 30 / 37 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Сараев Ефрем Никитич: 10 / 17 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
08 | Сараев Иван Никитич: 8 / 15 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
09 | Сараев Анисим Никитич: 5 / 12 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
10 | Сараев Федор Никитич: 3 / 10 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
11 | Сараев Дмитрий Михайлович: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Сараев Емельян Дмитриевич: - / 3 | крестьянин - сын Дмитрия Михайловича [11]
13 | Сараев Петр Дмитриевич: - / 7 мес. | крестьянин - сын Дмитрия Михайловича [11]
14 | Сараев Никифор Михайлович: 8 / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
15 | Сараев Федор Михайлович: новор / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
16 | Сараева Прасковья Петровна: - / 37 | крестьянка - жена Никиты Михайловича [6]
17 | Сараева Авдотья Дмитриевна: - / 24 | крестьянка - жена Дмитрия Михайловича [11]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
07.02.1855 ст.

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