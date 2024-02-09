Сараев Петр Дмитриевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Сараев Петр Дмитриевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1943
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Дмитрия Михайловича [11]
- Дата рождения, указанная в РС
- 27.06.1857
- Возраст по текущей РС
- 7 мес.
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 538
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20
01 | Сараев Михаил Иванович: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Сараев Леонтий Михайлович: 34 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сараев Аверьян Леонтьевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Леонтия Михайловича [2]
04 | Сараева Варвара Михайловна: - / 59 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Сараева Агафья Михайловна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Сараев Никита Михайлович: 30 / 37 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Сараев Ефрем Никитич: 10 / 17 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
08 | Сараев Иван Никитич: 8 / 15 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
09 | Сараев Анисим Никитич: 5 / 12 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
10 | Сараев Федор Никитич: 3 / 10 | крестьянин - сын Никиты Михайловича [6]
11 | Сараев Дмитрий Михайлович: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Сараев Емельян Дмитриевич: - / 3 | крестьянин - сын Дмитрия Михайловича [11]
13 | Сараев Петр Дмитриевич: - / 7 мес. | крестьянин - сын Дмитрия Михайловича [11]
14 | Сараев Никифор Михайлович: 8 / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
15 | Сараев Федор Михайлович: новор / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
16 | Сараева Прасковья Петровна: - / 37 | крестьянка - жена Никиты Михайловича [6]
17 | Сараева Авдотья Дмитриевна: - / 24 | крестьянка - жена Дмитрия Михайловича [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- 27.06.1857 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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