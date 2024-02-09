Сараев Федор Петрович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Сараев Федор Петрович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1920
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4 мес.
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1853
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 537
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 19
01 | Сараев Петр Федорович: 30 / 37 | крестьянин - глава семьи
02 | Сараев Никифор Петрович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сараев Федор Петрович: 4 мес. / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Сараев Василий Михайлович: 10 / 17 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [7]
06 | Сараев Устин Михайлович: - / 5 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [7]
07 | Сараев Михаил Федорович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Сараева Татьяна Николаевна: - / 57 | крестьянка - мать главы семьи [1]
08 | Сараева Авдотья Осиповна: - / 41 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Сараева Марья Петровна: - / 2 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Сараева Авдотья Петровна: - / 2 нед | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Сараева Агафья Петровна: - / 35 | крестьянка - жена Михаила Федоровича [7]
12 | Сараева Дарья Михайловна: - / 12 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [7]
13 | Сараева Татьяна Михайловна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [7]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1858 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1853 ст.
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