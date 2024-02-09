Сараев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Федор Петрович

Сараев Федор Петрович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Сараев Федор Петрович
Пол
муж
Номер записи
1920
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
4 мес.
Причина выбытия
умер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1858
Год смерти
1853
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 537
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Сараев Петр Федорович: 30 / 37 | крестьянин - глава семьи
02 | Сараев Никифор Петрович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сараев Федор Петрович: 4 мес. / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Сараев Василий Михайлович: 10 / 17 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [7]
06 | Сараев Устин Михайлович: - / 5 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [7]
07 | Сараев Михаил Федорович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Сараева Татьяна Николаевна: - / 57 | крестьянка - мать главы семьи [1]
08 | Сараева Авдотья Осиповна: - / 41 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Сараева Марья Петровна: - / 2 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Сараева Авдотья Петровна: - / 2 нед | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Сараева Агафья Петровна: - / 35 | крестьянка - жена Михаила Федоровича [7]
12 | Сараева Дарья Михайловна: - / 12 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [7]
13 | Сараева Татьяна Михайловна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1858 ст.
Дата смерти
Вычислено 1853 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close