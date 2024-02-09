Авдотья Филипповна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Авдотья Филипповна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1914
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь Филиппа Петровича [6]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 536
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 18
01 | Петр Петрович: 37 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Петрович: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Петрович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Михаил Петрович: 12 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Илья Петрович: 8 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Филип Петрович: 33 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Наум Филипович: 13 / 20 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
08 | Гаврила Филипович: 9 / 16 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
09 | Герасим Филипович: новорожден / 1 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
10 | Марфа Никифоровна: - / 45 | крестьянка - жена Петра Петровича [1]
11 | Агафья Васильевна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Петровича [5]
12 | Марья Васильевна: - / 41 | крестьянка - жена Филиппа Петровича [6]
13 | Марфа Филипповна: - / 12 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
14 | Авдотья Филипповна: - / 10 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
15 | Христинья Филипповна: - / 7 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
16 | Анна Филипповна: - / 4 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
17 | Фекла Андреевна: - / 20 | крестьянка - жена Наума Филиповича [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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