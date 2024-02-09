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Марфа Филипповна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Марфа Филипповна
Пол
жен
Номер записи
1913
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Филиппа Петровича [6]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 536
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Петр Петрович: 37 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Петрович: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Петрович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Михаил Петрович: 12 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Илья Петрович: 8 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Филип Петрович: 33 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
07 | Наум Филипович: 13 / 20 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
08 | Гаврила Филипович: 9 / 16 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
09 | Герасим Филипович: новорожден / 1 | крестьянин - сын Филиппа Петровича [6]
10 | Марфа Никифоровна: - / 45 | крестьянка - жена Петра Петровича [1]
11 | Агафья Васильевна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Петровича [5]
12 | Марья Васильевна: - / 41 | крестьянка - жена Филиппа Петровича [6]
13 | Марфа Филипповна: - / 12 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
14 | Авдотья Филипповна: - / 10 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
15 | Христинья Филипповна: - / 7 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
16 | Анна Филипповна: - / 4 | крестьянка - дочь Филиппа Петровича [6]
17 | Фекла Андреевна: - / 20 | крестьянка - жена Наума Филиповича [7]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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