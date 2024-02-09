Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Александра Ивановна
Пол
жен
Номер записи
1899
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Ивана Дорофеевича [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 535
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Иван Дорофеевич: 33 / 40 | крестьянин - сын главы семьи
02 | Петр Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
03 | Ефим Иванович: 10 / 17 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
04 | Михаил Иванович: нов. / 4 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
05 | Матрена Семеновна: - / 40 | крестьянка - жена Ивана Дорофеевича [1]
06 | Александра Ивановна: - / 14 | крестьянка - дочь Ивана Дорофеевича [1]
07 | Авдотья Федоровна: - / 22 | крестьянка - жена Петра Ивановича [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close