Ефим Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ефим Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1896
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана Дорофеевича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 535
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 17
01 | Иван Дорофеевич: 33 / 40 | крестьянин - сын главы семьи
02 | Петр Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
03 | Ефим Иванович: 10 / 17 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
04 | Михаил Иванович: нов. / 4 | крестьянин - сын Ивана Дорофеевича [1]
05 | Матрена Семеновна: - / 40 | крестьянка - жена Ивана Дорофеевича [1]
06 | Александра Ивановна: - / 14 | крестьянка - дочь Ивана Дорофеевича [1]
07 | Авдотья Федоровна: - / 22 | крестьянка - жена Петра Ивановича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1841 ст.
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