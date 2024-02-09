Горбунова Христинья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Христинья Спиридоновна

Горбунова Христинья Спиридоновна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Горбунова Христинья Спиридоновна
Пол
жен
Номер записи
1892
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
30
Родственная связь
жена Ивана Николаевича [19]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 535
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Горбунов Николай Трофимович: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Григорий Николаевич: 34 / 41 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Степан Григорьевич: 11 / 18 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
04 | Горбунов Антон Григорьевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
05 | Горбунов Феоктист Григорьевич: - / 7 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
06 | Горбунова Анна Николаевна: - / 27 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Горбунова Татьяна Ивановна: - / 42 | крестьянка - жена Григория Николаевича [2]
08 | Горбунова Татьяна Григорьевна: - / 16 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
09 | Горбунова Маланья Григорьевна: - / 4 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
10 | Горбунова Федосья Григорьевна: - / 2 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
11 | Горбунова Василиса Григорьевна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
12 | Горбунова Александра Николаевна: - / 19 | крестьянка - жена Степана Григорьевича [3]
13 | Горбунов Петр Николаевич: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Горбунов Иван Петрович: 7 / 14 | крестьянин - сын Петра Николаевича [13]
15 | Горбунов Григорий Николаевич: 26 / 33 | крестьянин - сын главы семьи [1]
16 | Горбунов Иван Григорьевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Григория Николаевича [15]
17 | Горбунов Василий Николаевич: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
18 | Горбунов Игнатий Васильевич: - / 6 | крестьянин - сын Василия Николаевича [17]
19 | Горбунов Иван Николаевич: 17 / 24 | крестьянин - сын главы семьи [1]
20 | Горбунов Кузьма Николаевич: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
21 | Горбунова Анна Петровна: - / 19 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
22 | Горбунова Александра Петровна: - / 16 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
23 | Горбунова Марья Петровна: - / 6 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
24 | Горбунова Анисья Сергеевна: - / 32 | крестьянка - жена Григория Николаевича [15]
25 | Горбунова Марья Григорьевна: - / 9 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
26 | Горбунова Екатерина Григорьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
27 | Горбунова Агафья Григорьевна: - / 3 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
28 | Горбунова Ирина Николаевна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Николаевича [17]
29 | Горбунова Авдотья Васильевна: - / 4 | крестьянка - дочь Василия Николаевича [17]
30 | Горбунова Христинья Спиридоновна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Николаевича [19]
31 | Горбунова Настасья Ивановна: - / 1 мес. | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [19]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close