Горбунов Степан Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Горбунов Степан Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1865
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Григория Николаевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 534
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 16
01 | Горбунов Николай Трофимович: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Григорий Николаевич: 34 / 41 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Степан Григорьевич: 11 / 18 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
04 | Горбунов Антон Григорьевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
05 | Горбунов Феоктист Григорьевич: - / 7 | крестьянин - сын Григория Николаевича [2]
06 | Горбунова Анна Николаевна: - / 27 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Горбунова Татьяна Ивановна: - / 42 | крестьянка - жена Григория Николаевича [2]
08 | Горбунова Татьяна Григорьевна: - / 16 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
09 | Горбунова Маланья Григорьевна: - / 4 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
10 | Горбунова Федосья Григорьевна: - / 2 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
11 | Горбунова Василиса Григорьевна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Григория Николаевича [2]
12 | Горбунова Александра Николаевна: - / 19 | крестьянка - жена Степана Григорьевича [3]
13 | Горбунов Петр Николаевич: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Горбунов Иван Петрович: 7 / 14 | крестьянин - сын Петра Николаевича [13]
15 | Горбунов Григорий Николаевич: 26 / 33 | крестьянин - сын главы семьи [1]
16 | Горбунов Иван Григорьевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Григория Николаевича [15]
17 | Горбунов Василий Николаевич: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
18 | Горбунов Игнатий Васильевич: - / 6 | крестьянин - сын Василия Николаевича [17]
19 | Горбунов Иван Николаевич: 17 / 24 | крестьянин - сын главы семьи [1]
20 | Горбунов Кузьма Николаевич: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
21 | Горбунова Анна Петровна: - / 19 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
22 | Горбунова Александра Петровна: - / 16 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
23 | Горбунова Марья Петровна: - / 6 | крестьянка - дочь Петра Николаевича [13]
24 | Горбунова Анисья Сергеевна: - / 32 | крестьянка - жена Григория Николаевича [15]
25 | Горбунова Марья Григорьевна: - / 9 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
26 | Горбунова Екатерина Григорьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
27 | Горбунова Агафья Григорьевна: - / 3 | крестьянка - дочь Григория Николаевича [15]
28 | Горбунова Ирина Николаевна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Николаевича [17]
29 | Горбунова Авдотья Васильевна: - / 4 | крестьянка - дочь Василия Николаевича [17]
30 | Горбунова Христинья Спиридоновна: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Николаевича [19]
31 | Горбунова Настасья Ивановна: - / 1 мес. | крестьянка - дочь Ивана Николаевича [19]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1840 ст.
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