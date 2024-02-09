Горбунова Фекла Ивановна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Горбунова Фекла Ивановна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1857
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 15
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 534
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Горбунов Василий Максимович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Константин Васильевич: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Федор Константинович: новор / 2 мес. | крестьянин - сын Константина Васильевича [2]
04 | Горбунов Федор Максимович: 16 / 23 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
05 | Горбунов Илья Максимович: 14 / - | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
06 | Горбунова Фекла Ивановна : - / 40 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Горбунова Марья Васильевна: - / 21 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Горбунова Екатерина Васильевна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Горбунова Авдотья Даниловна: - / 21 | крестьянка - жена Константина Васильевича [2]
10 | Горбунова Анна Кузьминична: - / 24 | крестьянка - жена Федора Максимовича [4]
11 | Горбунова Матрена Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Максимовича [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1818 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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