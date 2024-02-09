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Горбунов Федор Максимович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Горбунов Федор Максимович
Пол
муж
Номер записи
1855
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
родной брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 534
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Горбунов Василий Максимович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Константин Васильевич: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Федор Константинович: новор / 2 мес. | крестьянин - сын Константина Васильевича [2]
04 | Горбунов Федор Максимович: 16 / 23 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
05 | Горбунов Илья Максимович: 14 / - | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
06 | Горбунова Фекла Ивановна : - / 40 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Горбунова Марья Васильевна: - / 21 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Горбунова Екатерина Васильевна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Горбунова Авдотья Даниловна: - / 21 | крестьянка - жена Константина Васильевича [2]
10 | Горбунова Анна Кузьминична: - / 24 | крестьянка - жена Федора Максимовича [4]
11 | Горбунова Матрена Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Максимовича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.

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