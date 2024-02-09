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Горбунова Авдотья Степановна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Горбунова Авдотья Степановна
Пол
жен
Номер записи
1851
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
19
Родственная связь
дочь Степана Васильевича [9]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 533
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Горбунов Василий Трофимович: 64 / 71 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Григорий Васильевич: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Семен Григорьевич: 24 / 31 | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
04 | Горбунов Никита Семенович: 4 мес. / 7 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
05 | Горбунов Семен Семенович: - / 6 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
06 | Горбунов Михаил Семенович: - / 4 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
07 | Горбунов Александр Григорьевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
08 | Горбунов Леонтий Григорьевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
09 | Горбунов Степан Васильевич: 28 / 35 | крестьянин - сын главы семьи [1]
10 | Горбунов Максим Степанович: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Степана Васильевича [9]
11 | Горбунов Степан Степанович: новор / 4 | крестьянин - сын Степана Васильевича [9]
12 | Горбунова Прасковья Михайловна: - / 67 | крестьянка - жена главы семьи [1]
13 | Горбунова Степанида Яковлевна: - / 47 | крестьянка - жена Григория Васильевича [2]
14 | Горбунова Надежда Григорьевна: - / 25 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
15 | Горбунова Фиона Григорьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
16 | Горбунова Зиновия Дементьевна: - / 31 | крестьянка - жена Семена Григорьевича [3]
17 | Горбунова Елена Семеновна: - / 9 | крестьянка - дочь Семена Григорьевича [3]
18 | Горбунова Домна Федоровна: - / 35 | крестьянка - жена Степана Васильевича [9]
19 | Горбунова Авдотья Степановна: - / 1 | крестьянка - дочь Степана Васильевича [9]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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