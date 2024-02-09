Горбунов Леонтий Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Горбунов Леонтий Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1840
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Григория Васильевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1 нед
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1853
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Год смерти
- 1853
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 533
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Горбунов Василий Трофимович: 64 / 71 | крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Григорий Васильевич: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Семен Григорьевич: 24 / 31 | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
04 | Горбунов Никита Семенович: 4 мес. / 7 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
05 | Горбунов Семен Семенович: - / 6 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
06 | Горбунов Михаил Семенович: - / 4 | крестьянин - сын Семена Григорьевича [3]
07 | Горбунов Александр Григорьевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
08 | Горбунов Леонтий Григорьевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Григория Васильевича [2]
09 | Горбунов Степан Васильевич: 28 / 35 | крестьянин - сын главы семьи [1]
10 | Горбунов Максим Степанович: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Степана Васильевича [9]
11 | Горбунов Степан Степанович: новор / 4 | крестьянин - сын Степана Васильевича [9]
12 | Горбунова Прасковья Михайловна: - / 67 | крестьянка - жена главы семьи [1]
13 | Горбунова Степанида Яковлевна: - / 47 | крестьянка - жена Григория Васильевича [2]
14 | Горбунова Надежда Григорьевна: - / 25 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
15 | Горбунова Фиона Григорьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Григория Васильевича [2]
16 | Горбунова Зиновия Дементьевна: - / 31 | крестьянка - жена Семена Григорьевича [3]
17 | Горбунова Елена Семеновна: - / 9 | крестьянка - дочь Семена Григорьевича [3]
18 | Горбунова Домна Федоровна: - / 35 | крестьянка - жена Степана Васильевича [9]
19 | Горбунова Авдотья Степановна: - / 1 | крестьянка - дочь Степана Васильевича [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1858 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1853 ст.
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