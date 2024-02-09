Чиндяева Анна Васильевна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Чиндяева Анна Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1830
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- жена Якова Ивановича [7]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 532
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Чиндяев Иван Николаевич: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Чиндяев Григорий Иванович: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чиндяев Семен Григорьевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
04 | Чиндяев Осип Григорьевич: - / 5 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
05 | Чиндяев Федор Григорьевич: - / 2 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
06 | Чиндяев Поликарп Григорьевич: новор / 1 день | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
07 | Чиндяев Яков Иванович: - / 32 | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Чиндяев Филип Яковлевич: 2 нед / - | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
09 | Чиндяев Иван Яковлевич: - / 6 | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
10 | Чиндяев Фокей Яковлевич: новор / 1 | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
11 | Чиндяев Алексей Иванович: 17 / 24 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Чиндяев Тимофей Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын главы семьи [1]
13 | Чиндяева Татьяна Егоровна: - / 59 | крестьянка - жена главы семьи [1]
14 | Чиндяева Марья Карповна: - / 38 | крестьянка - жена Григория Ивановича [2]
15 | Чиндяева Анна Григорьевна: - / 16 | крестьянка - дочь Григория Ивановича [2]
16 | Чиндяева Авдотья Григорьевна: - / 11 | крестьянка - дочь Григория Ивановича [2]
17 | Чиндяева Анна Васильевна: - / 32 | крестьянка - жена Якова Ивановича [7]
18 | Чиндяева Матрона Яковлевна: - / 10 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [7]
19 | Чиндяева Елизавета Ивановна: - / 23 | крестьянка - жена Алексея Ивановича [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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