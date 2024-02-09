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Чиндяева Татьяна Егоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Чиндяева Татьяна Егоровна
Пол
жен
Номер записи
1826
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 532
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Чиндяев Иван Николаевич: 52 / 59 | крестьянин - глава семьи
02 | Чиндяев Григорий Иванович: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чиндяев Семен Григорьевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
04 | Чиндяев Осип Григорьевич: - / 5 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
05 | Чиндяев Федор Григорьевич: - / 2 | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
06 | Чиндяев Поликарп Григорьевич: новор / 1 день | крестьянин - сын Григория Ивановича [2]
07 | Чиндяев Яков Иванович: - / 32 | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Чиндяев Филип Яковлевич: 2 нед / - | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
09 | Чиндяев Иван Яковлевич: - / 6 | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
10 | Чиндяев Фокей Яковлевич: новор / 1 | крестьянин - сын Якова Ивановича [7]
11 | Чиндяев Алексей Иванович: 17 / 24 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Чиндяев Тимофей Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын главы семьи [1]
13 | Чиндяева Татьяна Егоровна: - / 59 | крестьянка - жена главы семьи [1]
14 | Чиндяева Марья Карповна: - / 38 | крестьянка - жена Григория Ивановича [2]
15 | Чиндяева Анна Григорьевна: - / 16 | крестьянка - дочь Григория Ивановича [2]
16 | Чиндяева Авдотья Григорьевна: - / 11 | крестьянка - дочь Григория Ивановича [2]
17 | Чиндяева Анна Васильевна: - / 32 | крестьянка - жена Якова Ивановича [7]
18 | Чиндяева Матрона Яковлевна: - / 10 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [7]
19 | Чиндяева Елизавета Ивановна: - / 23 | крестьянка - жена Алексея Ивановича [11]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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