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Чиндяева Елена Моисеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Чиндяева Елена Моисеевна
Пол
жен
Номер записи
1808
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь Моисея Трофимовича [5]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 531
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Чиндяев Герасим Трофимович: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Чиндяева Марфа Михайловна: - / 42 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Чиндяева Пелагея Трофимовна: - / 46 | крестьянка - сестра главы семьи [1]
04 | Чиндяев Василий Николаевич: 14 / - | крестьянин - приемыш Герасима Трофимовича [1]
05 | Чиндяев Моисей Трофимович: 33 / 40 | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Чиндяев Фадей Гаврилович: 24 / 31 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Чиндяев Лаврентий Фадеевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
08 | Чиндяев Панкрат Фадеевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
09 | Чиндяев Леонтий Фадеевич: - / 5 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
10 | Чиндяева Елена Харитоновна: - / 19 | крестьянка - жена Василия Николаевича [4]
11 | Чиндяева Елена Федоровна: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Трофимовича [5]
12 | Чиндяева Анна Моисеевна: - / 17 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
13 | Чиндяева Фекла Моисеевна: - / 11 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
14 | Чиндяева Елена Моисеевна: - / 7 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
15 | Чиндяева Елизавета Моисеевна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
16 | Чиндяева Авдотья Ивановна: - / 77 | крестьянка - мать Фадея Гавриловича [6]
17 | Чиндяева Акулина Андреевна: - / 31 | крестьянка - жена Фадея Гавриловича [6]
18 | Чиндяева Степанида Фадеевна: - / 2 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
19 | Чиндяева Авдотья Фадеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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