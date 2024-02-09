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Чиндяев Леонтий Фадеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Чиндяев Леонтий Фадеевич
Пол
муж
Номер записи
1803
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Фадея Гавриловича [6]
Дата рождения, указанная в РС
12.09.1852
Возраст по текущей РС
5
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 531
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Чиндяев Герасим Трофимович: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Чиндяева Марфа Михайловна: - / 42 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Чиндяева Пелагея Трофимовна: - / 46 | крестьянка - сестра главы семьи [1]
04 | Чиндяев Василий Николаевич: 14 / - | крестьянин - приемыш Герасима Трофимовича [1]
05 | Чиндяев Моисей Трофимович: 33 / 40 | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Чиндяев Фадей Гаврилович: 24 / 31 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Чиндяев Лаврентий Фадеевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
08 | Чиндяев Панкрат Фадеевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
09 | Чиндяев Леонтий Фадеевич: - / 5 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
10 | Чиндяева Елена Харитоновна: - / 19 | крестьянка - жена Василия Николаевича [4]
11 | Чиндяева Елена Федоровна: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Трофимовича [5]
12 | Чиндяева Анна Моисеевна: - / 17 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
13 | Чиндяева Фекла Моисеевна: - / 11 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
14 | Чиндяева Елена Моисеевна: - / 7 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
15 | Чиндяева Елизавета Моисеевна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
16 | Чиндяева Авдотья Ивановна: - / 77 | крестьянка - мать Фадея Гавриловича [6]
17 | Чиндяева Акулина Андреевна: - / 31 | крестьянка - жена Фадея Гавриловича [6]
18 | Чиндяева Степанида Фадеевна: - / 2 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
19 | Чиндяева Авдотья Фадеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
12.09.1852 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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