Чиндяев Фадей Гаврилович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Чиндяев Фадей Гаврилович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1800
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- двоюродный брат главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 531
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Чиндяев Герасим Трофимович: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Чиндяева Марфа Михайловна: - / 42 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Чиндяева Пелагея Трофимовна: - / 46 | крестьянка - сестра главы семьи [1]
04 | Чиндяев Василий Николаевич: 14 / - | крестьянин - приемыш Герасима Трофимовича [1]
05 | Чиндяев Моисей Трофимович: 33 / 40 | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Чиндяев Фадей Гаврилович: 24 / 31 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
07 | Чиндяев Лаврентий Фадеевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
08 | Чиндяев Панкрат Фадеевич: 1 нед / - | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
09 | Чиндяев Леонтий Фадеевич: - / 5 | крестьянин - сын Фадея Гавриловича [6]
10 | Чиндяева Елена Харитоновна: - / 19 | крестьянка - жена Василия Николаевича [4]
11 | Чиндяева Елена Федоровна: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Трофимовича [5]
12 | Чиндяева Анна Моисеевна: - / 17 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
13 | Чиндяева Фекла Моисеевна: - / 11 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
14 | Чиндяева Елена Моисеевна: - / 7 | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
15 | Чиндяева Елизавета Моисеевна: - / 6 мес. | крестьянка - дочь Моисея Трофимовича [5]
16 | Чиндяева Авдотья Ивановна: - / 77 | крестьянка - мать Фадея Гавриловича [6]
17 | Чиндяева Акулина Андреевна: - / 31 | крестьянка - жена Фадея Гавриловича [6]
18 | Чиндяева Степанида Фадеевна: - / 2 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
19 | Чиндяева Авдотья Фадеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Фадея Гавриловича [6]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
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