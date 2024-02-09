Константин Прокофьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Константин Прокофьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1788
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- поступил в рекруты
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 530
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 11
01 | Прокофий Наумович: 53 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Ефрем Прокофьевич: 35 / 42 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Нефед Ефремович: 13 / 20 | крестьянин - сын Ефрема Прокофьевича [2]
04 | Григорий Ефремович: 10 / 17 | крестьянин - сын Ефрема Прокофьевича [2]
05 | Андрей Прокофьевич: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Константин Прокофьевич: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Семен Константинович: новор / 3 | крестьянин - сын Константина Прокофьевича [6]
08 | Арина Кузьминична: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Прасковья Ефремовна: - / 10 | крестьянка - дочь Ефрема Прокофьевича [2]
10 | Прасковья Васильевна: - / 18 | крестьянка - жена Нефеда Ефремовича [3]
11 | Матрена Егоровна: - / 20 | крестьянка - жена Григория Ефремовича [4]
12 | Елена Петровна: - / 25 | крестьянка - жена Константина Прокофьевича [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1834 ст.
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