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Андрей Прокофьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Андрей Прокофьевич
Пол
муж
Номер записи
1787
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1832
Год смерти
1852
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 530
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Прокофий Наумович: 53 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Ефрем Прокофьевич: 35 / 42 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Нефед Ефремович: 13 / 20 | крестьянин - сын Ефрема Прокофьевича [2]
04 | Григорий Ефремович: 10 / 17 | крестьянин - сын Ефрема Прокофьевича [2]
05 | Андрей Прокофьевич: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Константин Прокофьевич: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Семен Константинович: новор / 3 | крестьянин - сын Константина Прокофьевича [6]
08 | Арина Кузьминична: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Прасковья Ефремовна: - / 10 | крестьянка - дочь Ефрема Прокофьевича [2]
10 | Прасковья Васильевна: - / 18 | крестьянка - жена Нефеда Ефремовича [3]
11 | Матрена Егоровна: - / 20 | крестьянка - жена Григория Ефремовича [4]
12 | Елена Петровна: - / 25 | крестьянка - жена Константина Прокофьевича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.
Дата смерти
Вычислено 1852 ст.

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