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Марья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Марья
Пол
жен
Номер записи
1782
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
племянница главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 530
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Александрович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Гаврила Захарович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Павел Гаврилович: - / 6 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
04 | Иван Гаврилович: - / 2 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
05 | Поликарп Гаврилович: новорожден / 1 день | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
06 | Екатерина Ивановна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Анисья Захаровна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Василиса Захаровна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Татьяна Дементьевна: - / 27 | крестьянка - жена Гаврилы Захаровича [2]
10 | Федора Гавриловна: - / 3 | крестьянка - дочь Гаврилы Захаровича [2]
11 | Никифор Захарович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Авдотья Павловна: - / 20 | крестьянка - жена Никиты Захаровича [11]
13 | Марья: - / 10 | крестьянка - племянница главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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