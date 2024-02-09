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Никифор Захарович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Никифор Захарович
Пол
муж
Номер записи
1780
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 530
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Александрович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Гаврила Захарович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Павел Гаврилович: - / 6 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
04 | Иван Гаврилович: - / 2 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
05 | Поликарп Гаврилович: новорожден / 1 день | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
06 | Екатерина Ивановна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Анисья Захаровна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Василиса Захаровна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Татьяна Дементьевна: - / 27 | крестьянка - жена Гаврилы Захаровича [2]
10 | Федора Гавриловна: - / 3 | крестьянка - дочь Гаврилы Захаровича [2]
11 | Никифор Захарович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Авдотья Павловна: - / 20 | крестьянка - жена Никиты Захаровича [11]
13 | Марья: - / 10 | крестьянка - племянница главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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