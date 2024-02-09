Поликарп Гаврилович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Поликарп Гаврилович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1774
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Гаврилы Захаровича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожден
- Возраст по текущей РС
- 1 день
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 529
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Захар Александрович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Гаврила Захарович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Павел Гаврилович: - / 6 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
04 | Иван Гаврилович: - / 2 | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
05 | Поликарп Гаврилович: новорожден / 1 день | крестьянин - сын Гаврилы Захаровича [2]
06 | Екатерина Ивановна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Анисья Захаровна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Василиса Захаровна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Татьяна Дементьевна: - / 27 | крестьянка - жена Гаврилы Захаровича [2]
10 | Федора Гавриловна: - / 3 | крестьянка - дочь Гаврилы Захаровича [2]
11 | Никифор Захарович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Авдотья Павловна: - / 20 | крестьянка - жена Никиты Захаровича [11]
13 | Марья: - / 10 | крестьянка - племянница главы семьи [1]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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