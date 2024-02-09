Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Кузьминична

Прасковья Кузьминична

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Прасковья Кузьминична
Пол
жен
Номер записи
1759
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
дочь Кузьмы Филиповича [13]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 528
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Иван Филипович: 46 / 53 | крестьянин - глава семьи
02 | Настасья Антоновна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Марья Ивановна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
04 | Фрол Иванович: 24 / 31 | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
05 | Василий Фролович: 4 / 11 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
06 | Иван Фролович: 1 / 9 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
07 | Леонтий Фролович: - / 7 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
08 | Прокофий Фролович: - / 3 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
09 | Семен Фролович: - / 1 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
10 | Алексей Иванович: 21 / - | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
11 | Иван Алексеевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Алексея Ивановича [10]
12 | Василий Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын главы семьи, от второй жены [1]
13 | Кузьма Филипович: 38 / 45 | крестьянин - брат главы семьи [1]
14 | Акулина Матвеевна: - / 31 | крестьянка - жена Фрола Ивановича [4]
15 | Наталья Егоровна: - / 20 | крестьянка - Жена Василия Ивановича [12]
16 | Анисья Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена Кузьмы Филиповича [13]
17 | Аксинья Кузьминична: - / 10 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
18 | Прасковья Кузьминична: - / 9 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
19 | Акулина Кузьминична: - / 4 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
20 | Алексей Кузьмич: 19 / - | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
21 | Исай Алексеевич: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Алексея Кузьмича [20]
22 | Федор Кузьмич: - / 24 | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
23 | Поликарп Федорович: новорожден / 1 день | крестьянин - сын Федора Кузьмича [22]
24 | Дементий Кузьмич: 15 / - | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
25 | Иван Кузьмич: 5 / 12 | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
26 | Ирина Потаповна: - / 28 | крестьянка - жена Алексея Кузьмича [20]
27 | Екатерина Алексеевна: - / 5 | крестьянка - дочь Алексея Кузьмича [20]
28 | Анна Федоровна: - / 24 | крестьянка - жена Федора Кузьмича [22]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close