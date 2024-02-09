Василий Фролович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Василий Фролович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1746
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Фрола Ивановича [4]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 528
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Иван Филипович: 46 / 53 | крестьянин - глава семьи
02 | Настасья Антоновна: - / 51 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Марья Ивановна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
04 | Фрол Иванович: 24 / 31 | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
05 | Василий Фролович: 4 / 11 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
06 | Иван Фролович: 1 / 9 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
07 | Леонтий Фролович: - / 7 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
08 | Прокофий Фролович: - / 3 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
09 | Семен Фролович: - / 1 | крестьянин - сын Фрола Ивановича [4]
10 | Алексей Иванович: 21 / - | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
11 | Иван Алексеевич: 2 / 9 | крестьянин - сын Алексея Ивановича [10]
12 | Василий Иванович: 12 / 19 | крестьянин - сын главы семьи, от второй жены [1]
13 | Кузьма Филипович: 38 / 45 | крестьянин - брат главы семьи [1]
14 | Акулина Матвеевна: - / 31 | крестьянка - жена Фрола Ивановича [4]
15 | Наталья Егоровна: - / 20 | крестьянка - Жена Василия Ивановича [12]
16 | Анисья Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена Кузьмы Филиповича [13]
17 | Аксинья Кузьминична: - / 10 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
18 | Прасковья Кузьминична: - / 9 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
19 | Акулина Кузьминична: - / 4 | крестьянка - дочь Кузьмы Филиповича [13]
20 | Алексей Кузьмич: 19 / - | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
21 | Исай Алексеевич: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Алексея Кузьмича [20]
22 | Федор Кузьмич: - / 24 | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
23 | Поликарп Федорович: новорожден / 1 день | крестьянин - сын Федора Кузьмича [22]
24 | Дементий Кузьмич: 15 / - | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
25 | Иван Кузьмич: 5 / 12 | крестьянин - сын Кузьмы Филиповича [13]
26 | Ирина Потаповна: - / 28 | крестьянка - жена Алексея Кузьмича [20]
27 | Екатерина Алексеевна: - / 5 | крестьянка - дочь Алексея Кузьмича [20]
28 | Анна Федоровна: - / 24 | крестьянка - жена Федора Кузьмича [22]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1847 ст.
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