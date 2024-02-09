Цыганов Иван Ефремович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Цыганов Иван Ефремович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 612
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 43 (19)
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Откуда прибыл
- д. Козловка, Городищенский, Пензенская
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 403
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 43 (19)
01 | Цыганов Ефрем Киреевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Цыганов Иван Ефремович: - / 65 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Цыганов Кондратий Иванович: - / - | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
04 | Цыганов Семен Иванович: - / 20 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
05 | Цыганов Алексей Иванович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
06 | Цыганов Михаил Иванович: - / 16 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
07 | Цыганов Парамон Иванович: - / 4 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
08 | Цыганова Наталья: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Ивана Ефремовича [2]
09 | Цыганова Агафия Ивановна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
10 | Цыганова Анна Ивановна: - / 11 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
11 | Цыганова Марья Ивановна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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