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Цыганов Иван Ефремович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Цыганов Иван Ефремович
Пол
муж
Номер записи
612
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43 (19)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Козловка, Городищенский, Пензенская
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 403
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 43 (19)
01 | Цыганов Ефрем Киреевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Цыганов Иван Ефремович: - / 65 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Цыганов Кондратий Иванович: - / - | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
04 | Цыганов Семен Иванович: - / 20 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
05 | Цыганов Алексей Иванович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
06 | Цыганов Михаил Иванович: - / 16 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
07 | Цыганов Парамон Иванович: - / 4 | ясачный крестьянин - сын Ивана Ефремовича [2]
08 | Цыганова Наталья: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Ивана Ефремовича [2]
09 | Цыганова Агафия Ивановна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
10 | Цыганова Анна Ивановна: - / 11 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
11 | Цыганова Марья Ивановна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Ивана Ефремовича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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