Горбунова Пелагея
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Горбунова Пелагея
- Пол
- жен
- Номер записи
- 609
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 42 (18)
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Егора Андреевича [2]
- Откуда прибыл
- д. Козловка, Городищенский, Пензенская
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 403
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 42 (18)
01 | Горбунов Андрей Куприянович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Егор Андреевич: - / 26 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Афонасей Андреевич: - / 16 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Горбунова Агафья: - / 45 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Горбунова Пелагея: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Егора Андреевича [2]
06 | Горбунова Наталья Егоровна: - / 3 | ясачная крестьянка - дочь Егора Андреевича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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