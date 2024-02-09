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Горбунова Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Горбунова Агафья
Пол
жен
Номер записи
608
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
42 (18)
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Козловка, Городищенский, Пензенская
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 403
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 42 (18)
01 | Горбунов Андрей Куприянович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Горбунов Егор Андреевич: - / 26 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горбунов Афонасей Андреевич: - / 16 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Горбунова Агафья: - / 45 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Горбунова Пелагея: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Егора Андреевича [2]
06 | Горбунова Наталья Егоровна: - / 3 | ясачная крестьянка - дочь Егора Андреевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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