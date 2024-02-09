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Лукерья Назаровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Лукерья Назаровна
Пол
жен
Номер записи
604
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
41 (17)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Емельяна Андреевича, вдова [1]
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 402
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 41 (17)
01 | Емельян Андреевич: - / 12 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Лукерья Назаровна: - / 36 | ясачная крестьянка - мать Емельяна Андреевича, вдова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

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